Полная блогерша повторила видео модели в нижнем белье и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила откровенное видео австралийской модели Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) и рассмешила подписчиков. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На оригинальном ролике знаменитость позирует дома в серых трусах и розовом кроп-топе, демонстрируя свою спортивную фигуру с разных ракурсов. Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать действия Хэмброу и покрутилась перед камерой в собственной комнате. На ней были красный бюстгальтер и разноцветные спортивные велосипедки. Публикация набрала больше миллиона просмотров и 200 тысяч лайков.

Фанаты знаменитости оценили ее чувство юмора в комментариях под публикацией. «Эти быстрые повороты такие забавные!», «Селеста, ты лучшая! Постоянно смеюсь над твоими фото и видео», «Обожаю то, как ты повторяешь движения», «Селеста, ты сексуальна и знаешь это!» — высказывались они.

В ноябре Селеста Барбер повторила фото обнаженной Дженнифер Лопес и рассмешила фанатов. На оригинальном снимке исполнительница позирует без одежды с мокрыми волосами, стоя боком к фотографу и прикрывая оголенное тело рукой. Барбер попыталась спародировать позу и образ звезды.