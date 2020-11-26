Полная блогерша повторила фото Кендалл Дженнер в белье и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила откровенное фото американской супермодели Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, и рассмешила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На оригинальном снимке манекенщица позирует на капоте машины, на которой написано boys lie («парни врут»). Дженнер засняли в комплекте нижнего белья, состоящем из белого кружевного бюстгальтера и красных трусов, а в руке она держит биту. Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать позу и образ знаменитости: ее запечатлели в таком же ракурсе в похожем белье, а на капоте авто было выведено продолжение фразы — carbs don't («углеводы — не врут»). «Чистая правда», — подписала блогерша пост, который набрал больше 450 тысяч лайков.

Фанаты блогерши оценили ее чувство юмора в комментариях под публикацией. «Это одна из твоих лучших публикаций», «Надо было вместо биты взять в руки багет», «Умираю со смеху!», «Это истина!» — высказывались они.

Ранее в ноябре Селеста Барбер повторила видео Эмили Ратаковски в бикини и рассмешила фанатов. На оригинальном видео манекенщица позирует на улице возле стены в черном бикини и бежевых босоножках на каблуках и демонстрирует фигуру с разных сторон. Барбер попыталась спародировать ее действия.