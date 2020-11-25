Полная блогерша повторила видео Эмили Ратаковски в бикини и рассмешила фанатов

celestebarber / Instagram

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила видео американской супермодели, актрисы и предпринимательницы Эмили Ратаковски и рассмешила поклонников. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

На оригинальном видео манекенщица позирует на улице возле стены в черном бикини и бежевых босоножках на каблуках. При этом сперва она стоит спиной к камере, демонстрируя ягодицы, затем разворачивается и поправляет плавки. Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать действия и образ знаменитости: ее засняли в похожих локации и купальнике. «Вновь настало то самое время года, обязательно проверяйте наличие на себе клещей», — подписала она пост, который набрал больше четырех миллионов просмотров и почти 740 тысяч лайков.

Фанаты блогерши оценили ее внешний вид и чувство юмора в комментариях под публикацией. «Умираю», «Кроме шуток, ты начала тренироваться? Выглядишь невероятно!», «Лично для меня твое тело куда более привлекательное. Красотка!», «Спасибо за все, что ты делаешь, Селеста! Люблю тебя», «Ты такая забавная!» — высказывались они.

Ранее в ноябре Селеста Барбер повторила снимок жены Бибера, супермодели Хейли Бибер, в купальнике и рассмешила фанатов. На оригинальном снимке манекенщица позирует в воде спиной к камере в черном купальном костюме, который она надела поверх белой футболки. Блогерша попыталась спародировать ее образ и позу.