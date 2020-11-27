Полная блогерша повторила фото обнаженной Дженнифер Лопес и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила откровенное фото голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес и рассмешила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На оригинальном снимке исполнительница позирует обнаженной с мокрыми волосами, стоя боком к фотографу и прикрывая оголенное тело рукой. Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать действия и образ знаменитости: ее засняли без одежды в аналогичной позе. «Я справа», — подписала пост блогерша, который набрал больше 389 тысяч лайков.

Подписчики знаменитости оценили ее чувство юмора в комментариях под публикацией. «То, чего я ждал!», «Селеста, ты просто лучшая, я тебя обожаю», «Как же это смешно», «Чем больше я на тебя смотрю, тем больше восхищаюсь. Просто лучшая», «Смеюсь до слез», — писали фанаты.

Ранее в ноябре Селеста Барбер скопировала снимок Кендалл Дженнер в белье и порадовала пользователей сети. Манекенщицу запечатлели на капоте машины, на которой написано boys lie («парни врут») в кружевном нижнем белье. При этом Барбер засняли в таком же ракурсе, а на капоте авто было выведено продолжение фразы — carbs don't («углеводы — не врут»).