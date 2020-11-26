Фигура сестры Кардашьян на фото в бикини взволновала поклонников

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала серию фото в купальнике и взволновала поклонников. Снимки появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 41-летняя знаменитость запечатлена в бежевом бикини бренда Skims, которым владеет Ким Кардашьян, а также в солнцезащитных очках. Она попозировала возле бассейна на территории своего дома. Публикация набрала больше 1,6 миллиона лайков.

Подтянутая фигура телезвезды восхитила фанатов, и они принялись оставлять ей комплименты в комментариях. «Сохраняю фото, потому что это тело мечты», «Вновь пролистала кадры ради этой фигуры», «Этот купальник отлично на тебе смотрится», «Потрясающая», «Хочу иметь такое же тело на 41-м году жизни», — высказывались они.

Ранее в ноябре Кортни Кардашьян снялась в пиджаке на голое тело и порадовала подписчиков. Ее сфотографировали в наряде черного цвета: приталенном пиджаке, юбке с вырезом, капроновых колготках и перчатках из такого же материала.