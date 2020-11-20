Сестра Кардашьян снялась в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала серию снимков в откровенном наряде и порадовала поклонников. Снимки появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 41-летняя телезвезда позирует в образе черного цвета. На ней — приталенный пиджак на голое тело, юбка по колено с вырезом, капроновые колготки и перчатки из такого же материала. Кардашьян снялась в гардеробной во время примерки. Публикация набрала больше миллиона лайков.

Фото взволновали фанатов, и они принялись выражать свое восхищение в комментариях. «Ты идеальна», «Мне безумно нравится этот образ», «Она выглядит так же, как в 2005 году. Никогда не стареет!», «Ты такая красивая», «Потрясающая! Чертовски горячо», — писали они.

В октябре Кортни Кардашьян сравнила себя с героиней мультфильма «Моана» на снимке в бикини на фоне океана и оскорбила подписчиков. Пользователи сети сочли, что телезвезда не имела права называть себя Моаной, поскольку не принадлежит к полинезийской расе.