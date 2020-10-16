Серия откровенных фото сестры Кардашьян возмутила пользователей сети

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала в Instagram серию откровенных фото и возмутила пользователей сети. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

На размещенных кадрах 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» запечатлена во время плавания в бассейне, расположенном на территории ее дома. Она попозировала в бикини черного цвета, демонстрируя свою фигуру с разных ракурсов. «Ночная пловчиха», — подписала она пост, который набрал больше миллиона лайков.

Поклонники пристыдили знаменитость за вызывающую фотосессию. «Позже у ее сына на телефоне будет множеством маминых снимков в бикини», «У нее нет самоуважения, ей должно быть стыдно», «Какое жалкое существование. Все дела этой женщины заключаются в том, чтобы уехать на пляжный отдых. Вот и все», «Такое уродливое существо», — высказывались они.

В сентябре Кортни Кардашьян вновь снялась в бикини с юной подругой и озадачила фанатов. Телезвезду и популярную 19-летнюю американскую блогершу Эддисон Рэй запечатлели отдыхающими в бассейне в вязаных купальниках разных расцветок. Дружба знаменитостей озадачила фанатов телезвезды.