Сестра Кардашьян раскрыла секрет идеальной прически на утро после сна

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни раскрыла секрет идеальной прически на утро после сна. Информация появилась на ее собственном сайте о красоте и здоровье Poosh.

Согласно материалу, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» спит на подушке с шелковой наволочкой, которая не электризует ее волосы. Таким образом она сохраняет укладку, чтобы ей не пришлось утром вновь выпрямлять или завивать волосы, а также наносить на них укладочные средства и различные масла.

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По словам знаменитости, лучшие шелковые подушки представлены в ассортименте бренда Slip. На сайте онлайн-ретейлера Net A Porter они представлены в 10 цветах, их стоимость составляет 6955 рублей.

Кроме того, на сайте также появились другие рекомендации от 41-летней знаменитости. Так, например, женщинам с длинными волосами она посоветовала заплетать их в косу перед сном. Вдобавок, по словам Кардашьян, утром на мокрые волосы она надевает специальное полотенце-тюрбан, чтобы впоследствии сократить время их сушки.

В марте Кортни Кардашьян объяснила желание ходить голой. Телезвезда призналась, что именно в таком виде ощущает наибольший комфорт и уверенность в себе. Она также отметила, что ей нравится демонстрировать несовершенства своего тела.