Сестра Кардашьян вновь снялась в бикини с юной подругой и озадачила фанатов

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни вновь опубликовала фото в бикини со своей 19-летней подругой и удивила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует с популярной американской блогершей Эддисон Рэй (Addison Rae). Их запечатлели отдыхающими в бассейне в вязаных купальниках разных расцветок. «Еще два дня лета», — подписала она пост, который набрал почти два миллиона лайков.

Дружба знаменитостей озадачила фанатов Кардашьян. «Я даже представить не могу, о чем они могут разговаривать», «Это никогда не перестанет быть странным», «Эта дружба все еще меня пугает», «С каждым днем это становится все безумнее», «Кортни, почему ты тусуешься с девочками, которые буквально в два раза младше тебя», — возмущались они.

Ранее, в августе, поза Кортни Кардашьян в бикини на фото с Эддисон Рэй удивила фанатов. На размещенном кадре звезды позирует у бассейна. Кардашьян запечатлели в полный рост в блестящем купальнике бирюзового цвета и соломенной шляпе, в то время как юная Рей лежала в фиолетовом купальном костюме на полотенце между ее ног.