Поза старшей сестры Кардашьян в бикини на фото с юной подругой озадачило фанатов

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни снялась в купальнике вместе с 19-летней подругой и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует у бассейна с популярной американской блогершей Эддисон Рей (Addison Rae). Ее запечатлели в полный рост в блестящем купальнике бирюзового цвета и соломенной шляпе, в то время как юная Рей лежала в фиолетовом купальнике на полотенце между ее ног. В руках Кардашьян держит фотоаппарат. «Сними меня, а я сниму тебя», — подписала она пост, который набрал почти два миллиона лайков.

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Поза озадачила поклонников знаменитостей. «Я единственная, кому это фото кажется странным?», «Почему 41-летняя женщина тусуется с 19-летним подростком?», «Это дико и очень неуместно», «Меня очень смущает их дружба и разница в возрасте», «Смотрю на фото и чувствую себя неловко», «Какого черта?» — возмущались они.

Ранее в августе Кортни Кардашьян поделилась снимком в купальнике на яхте. На фото она позирует в слитном купальном костюме серебристого цвета. Известно, что знаменитость отдыхала на озере Кер-д'Ален в штате Айдахо вместе с детьми и друзьями.