Сестры Кардашьян попозировали в бикини и прослыли «жирными»

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась семейной фотографией с пляжа и была обругана в сети. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке позируют сестры Ким, Кортни и Хлои Кардашьян. Знаменитости одеты в бикини разных расцветок. «Девочки просто хотят солнца», — подписала предпринимательница пост, набравший 4,6 миллиона лайков.

Пользователи сети обругали телезвезд за обилие пластических операций и фотошопа. «Жирная. Жирная. И жирная», «Ненастоящая пластмассовая семейка. Не подходите слишком близко к солнцу, девочки, вы растаете», «Отфотошопленные с ног до головы», «Жалкая троица, отвратительно и ужасно, их все ненавидят и уж точно не находят привлекательными», «Деформированные гномы», — высказывались они.

Ранее в октябре Ким Кардашьян раскритиковали за аренду острова во время пандемии в честь 40-летия. Юзеры были недовольны тем, что она демонстрирует роскошный образ жизни во время кризиса, возникшего из-за коронавируса. Другие упрекнули звезду за несоблюдение правил безопасности.