Бывшей самой молодой миллиардерше пожелали заболеть за веселье во время пандемии

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которую ранее издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, нарушила правила самоизоляции и была обругана поклонниками за веселье во время пандемии. Об этом сообщает Daily Mail.

Подруга знаменитости Анастасия Караниколау (Anastasia Karanikolaou) опубликовала в Instagram-аккаунте снимок с празднования своего дня рождения. На размещенном кадре Дженнер позирует вместе с группой людей, которые стоят близко друг к другу, не соблюдая правил социального дистанцирования.

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Пользователи сети раскритиковали бывшую миллиардершу за несоблюдение правил безопасности и пожелали заразиться коронавирусом. «Я надеюсь, что она заболеет, поскольку ее поступок глупый и безответственный!», «Кучка придурков в смешных костюмах», «Что за халатность? А если она заразит своего ребенка?», «Все они — невежественные люди», — комментировали фанаты.

В апреле поклонники Кайли Дженнер обвинили ее в нарушении режима самоизоляции ради посещения салона красоты. Предпринимательница поделилась фото нового маникюра в соцсетях, однако подписчики обругали ее в безответственности. «Ты вообще в курсе, что по Америке сейчас распространяется смертельный вирус?» — возмущались они.

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