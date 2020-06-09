Модель нарушила самоизоляцию ради откровенной съемки и едва не угодила в полицию

Модель Playboy Дора Родригес (Dora Rodriguez) едва не угодила в полицию из-за нарушения режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса, во время откровенной фотосессии для обложки журнала. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, на протяжении двух месяцев девушка проживала в отеле Дубая. Однако несмотря на строгие ограничительные меры, принятые в городе, модель отправилась в пустыню, где должна была пройти съемка.

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«Я не снимала защитную маску до тех пор, пока мы не добрались до локации. Увидев полицию, я испугалась, что меня арестуют за нарушение изоляции, поэтому я быстро вернулась в машину и уехала», — отметила Родригес.

В результате модели удалось избежать конфликта из-за нарушения правил блокировки. По ее словам, фотосессия вышла удачной, так как снимки получились «потрясающими».

В марте нарушившая карантин российская модель Алеся Кафельникова раскритиковала врачей. После того, как девушка вернулась с отдыха, медработники отказались брать у нее анализ на коронавирус. Позже она сумела вызвать специалиста на дом, однако он посмотрел на нее и ушел, сказав, что все в порядке и анализы брать не будут.

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