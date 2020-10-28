Ким Кардашьян обругали за аренду острова во время пандемии в честь 40-летия

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст отпраздновала день рождения во время пандемии коронавируса и подверглась критике со стороны пользователей сети. На соответствующие фотографии и комментарии обратили внимание журналисты Insider.

Известно, что знаменитость арендовала остров и отправилась туда вместе с семьей и друзьями, чтобы отметить свое 40-летие. В публикации в Twitter бизнесвумен рассказала, что за две недели до вылета все гости соблюдали двухнедельный карантин, во время которого несколько раз сдавали тесты на коронавирус. «Мы смогли ненадолго притвориться, что все нормально», — написала она в посте и поделилась кадрами со дня рождения.

Поклонники звезды реалити-шоу раскритиковали ее за то, что она демонстрирует роскошный образ жизни во время кризиса, возникшего из-за пандемии. Другие обругали Кардашьян за несоблюдение правил безопасности. «Богатые чувствуют себя нормально на частном острове, а обычные люди даже не могут отметить День благодарения и Рождество», «Я не видела мою семью с февраля!», «Как можно делать вид, что все в порядке, сидя на частном острове?» «Ким, люди смотрят через видеосвязь, как их близкие умирают, а ты публикуешь такие фото. Отвратительно», — комментировали юзеры.

Ранее в июне бывшей самой молодой миллиардерше пожелали заболеть за веселье во время пандемии. Кайли Дженнер посетила день рождения подруги Анастасии Караниколау вместе с друзьями. Пользователи сети подвергли ее критике за несоблюдение социального дистанцирования.