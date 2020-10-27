Ким Кардашьян поделилась фото в бикини и аксессуарах из 90-х в честь 40-летия

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась откровенными пляжными фотографиями в аксессуарах из 1990-х. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных фото знаменитость позирует в бикини цвета хаки на фоне моря. Она дополнила свой образ коричневой банданой и зеркальными солнцезащитными очками прямоугольной формы. Кроме того, на ее ногти нанесен лак неонового оттенка. Известно, что описанные детали образа Кардашьян были популярными в 90-е годы.

В подписи к публикации, которая набрала больше трех миллионов лайков, Кардашьян подчеркнула, что фото были сделаны в честь ее 40-летия.

Поклонники восхитились внешним видом телезвезды в комментариях. «Ты выглядишь невероятно», «Хотелось бы и мне выглядеть так же потрясающе и сногсшибательно в 40 лет», «Вау!», «Ты сразила всех 20-летних», «Королева», — высказывались они.

Ранее в октябре Ким Кардашьян снялась с тортом в бикини в честь грядущего юбилея и была обругана. Знаменитость попозировала в серебряном топе, полупрозрачных легинсах из блестящей ткани, через которую просвечивают трусы, и босоножках на высоких каблуках. Однако пользователи сети раскритиковали ее за обилие пластических операций и фотошопа.