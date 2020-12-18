Полная блогерша спародировала фото модели в нижнем белье и развеселила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила фотографию американской супермодели Тейлор Хилл и рассмешила фанатов. Пост появился на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах «ангел» Victoria's Secret позирует в розовом белье с новогодним украшением в виде снежинок. Барбер в свою очередь снялась в похожем комплекте того же цвета с гирляндой в руках. «У вас осталось восемь дней, чтобы распутать свои гирлянды до Рождества», — подписала коллаж блогерша, добавив хештег #celestechallengeaccepted.

Публикация развеселила ее подписчиков. «Ты выглядишь даже круче», «Смеюсь в голос», «Селеста, чувство юмора — это так сексуально», «Не вижу между вами разницы», «Я умираю от смеха», «Ты просто лучшая» — высказывались поклонники.

Ранее в декабре Селеста Барбер спародировала ролик популярной американской рэперши Карди Би. Исполнительница станцевала на камеру в блестящем нижнем белье, а блогерша

попыталась сымитировать ее движения.