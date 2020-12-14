Полная блогерша повторила видео рэперши в нижнем белье и рассмешила фанатов

@celestebarber / Instagram

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила ролик популярной американской рэперши Карди Би. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах певица позирует в блестящем белье розового цвета, а также в шляпе, пиджаке и ботинках с голубым принтом в виде пламени. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать движения рэперши в похожем комплекте и приспущенных штанах. Она также надела белую шубу и ковбойскую шляпу.

«Видео для кого-то особенного», — подписала пост Барбер, добавив хештег #celestechallengeaccepted. Видео повеселило ее подписчиков. «Это один из твоих лучших роликов», «Смеюсь в голос», «Селеста, я тебя обожаю, ты лучшая», «Пожалуйста, ходи только в таком наряде», «Я умираю от смеха», «Прекрасное видео» — высказывались фанаты.

Ранее в декабре Селесту Барбер подняли на смех за пародию на ролик российской модели и основательницы студии растяжки Topstretching Анны Канюк. Спортсменка продемонстрировала гимнастическую растяжку в лиловом бикини. Барбер попыталась сымитировать движения модели в похожем купальнике и упала в океан.