Полная блогерша порадовала фанатов новой пародией на певицу в нижнем белье

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила фото американской певицы Мэрайи Кэри и рассмешила фанатов. Новый коллаж появился на ее странице в Instagram.

Исполнительница снялась около большой праздничной елки в кружевном нижнем белье, красной рубашке в клетку и черных сапогах. Барбер в свою очередь попыталась повторить ее снимок: блогершу запечатлели рядом с маленьким деревом в горшке. Она попозировала в бюстгальтере и похожей рубашке синего цвета.

Публикация Барбер порадовала ее подписчиков, о чем они написали в комментариях под постом, который набрал 469 тысяч лайков. «Твоя елка шикарна», «Я просто обожаю тебя, Селеста», «Спасибо тому, кто показал мне твою страницу, смеюсь в голос», «Это очень смешно, ты старалась», «Хорошо, что ты есть, Селеста», «Обожаю, это очень смешно», — высказывались поклонники.

Ранее в декабре Селеста Барбер спародировала фото модели в нижнем белье и развеселила фанатов. На оригинальных кадрах Тейлор Хилл стоит в розовом комплекте с новогодним украшением в виде снежинок. При этом Барбер сфотографировали в похожем белье того же цвета с гирляндой в руках.