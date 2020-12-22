Полная блогерша повторила ролик моделей Victoria's Secret и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила рекламное видео бренда нижнего белья Victoria's Secret и рассмешила фанатов. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах модели позируют в праздничном белье среди новогодних декораций и елки. Барбер, в свою очередь, снялась в красной юбке-пачке, черном топе и с бокалом вина в руках. Она также надела новогодний колпак. В ролике блогерша выпивает содержимое стакана и падает.

Пост развеселил ее подписчиков. «Это так жизненно», «Смеюсь в голос», «Селеста, я тебя просто обожаю», «Ты показала всех нас», «Я умираю от смеха», «Это очень смешно», — высказывались поклонники.

Ранее в декабре Селеста Барбер спародировала фотографию американской супермодели Тейлор Хилл. Манекенщица снялась в кружевном нижнем белье с новогодним украшением в виде снежинок, а Барбер запечатлели в похожем комплекте того же цвета с гирляндой в руках.