Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на снимок модели топлес

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок нидерландской супермодели Лары Стоун (Lara Stone). Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Стоун запечатлена с обнаженной грудью, которую прикрывают два бокала вина, расположенные на подносе. Барбер, в свою очередь, также снялась топлес, но вместо сосудов со спиртным женщина выбрала для фото бутылку апельсинового сока и канистру молока. «Как все началось. Как все идет сейчас», — подписала она коллаж, набравший 496 тысяч лайков.

Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Вы заставили меня выплюнуть чай на мой ноутбук!», «Кому вообще нужно вино», «Обожаю!», «Теперь это моя любимая фотография!», «Это сделало мой день!» — высказывались поклонники.

В январе Селеста Барбер повторила ролик американской исполнительницы Майли Сайрус. На оригинальных кадрах певица выполняет танцевальные движения в белом бикини и солнцезащитных очках. При этом она запечатлена на террасе с видом на море. Барбер попыталась сымитировать танец Сайрус в похожем образе и аналогичной локации.