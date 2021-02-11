Блогерша в бикини разоблачила «проблему» бренда самой высокооплачиваемой звезды

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила ролик самой высокооплачиваемой звезды Кайли Дженнер и раскрыла «проблему» косметического бренда последней. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах Дженнер в бикини ярко-синего цвета наносит на тело солнцезащитное масло собственной марки Kylie Skin. Барбер, в свою очередь, снялась в купальнике в черно-белую полоску, но вместо косметического средства женщина распылила воду из пластмассового пульверизатора.

Блогерша добавила к публикации юмористическую «разоблачающую» бренд звезды подпись: «Срочные новости — использование продуктов марки Дженнер или Кардашьян не сделают вас похожими на них».

Ролик, набравший четыре миллиона лайков, рассмешил фанатов Барбер. «Это великолепно!», «Прости, Селеста, но ты выглядишь гораздо лучше, чем они!», «Это правда. Только куча пластических операций способна сделать человека похожим на них», «Может ты недостаточно побрызгала?», «Гениально!» — писали они.

Ранее в феврале Селеста Барбер повторила снимок нидерландской супермодели Лары Стоун (Lara Stone). На оригинальном кадре Стоун запечатлена с обнаженной грудью, которую прикрывают два бокала вина, расположенные на подносе. Барбер, в свою очередь, также снялась топлес, но вместо сосудов со спиртным женщина выбрала для фото бутылку апельсинового сока и канистру молока.