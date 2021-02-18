Полная блогерша повторила фото Кендалл Дженнер в белье и вызвала споры в сети

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок супермодели Кендалл Дженнер в белье и вызвала споры в сети. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Дженнер запечатлена в красном белье бренда Skims, который принадлежит ее сестре Ким Кардашьян-Уэст. Барбер, в свою очередь, снялась в похожем комплекте в зеркало. Публикация знаменитости набрала 975 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать коллаж в комментариях. Одних пользователей рассмешил пост Барбер. «Очень смешно», «Как вообще можно ходить в таких трусах?», «Серьезно, кто надевает такие трусы? Это очень смешно», «Смеюсь в голос», — писали они.

Другие фанаты, в свою очередь, восхитились внешним видом австралийки. «Без шуток, ты выглядишь лучше, чем Кендалл», «Селеста, ты такая горячая», «Вау, какая фигура, Барбер!», «Тот случай, когда копия лучше оригинала», «Я восхищена твоими формами!» — хвалили комментаторы.

Ранее в феврале Селеста Барбер спародировала видео бизнесвумен Ким Кардашьян в бикини и повеселила поклонников. Так, Кардашьян снялась в бежевом бикини с принтом с завязками вокруг талии. Барбер же попозировала в купальнике, обвязав живот белой лентой.