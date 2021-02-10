Ценности
 
Последние новости
Глава МИД ФРГ предупредил об опасности срыва «Северного потока-2»
Юлия Навальная прилетела в Германию с частным визитом
Генпрокуратура предложила заочно наказать организаторов несакционированных акций
Россиянин обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса
Клуб РПЛ занялся поиском готовых играть за 50 тысяч рублей в месяц футболистов
Twitter оценил возможность восстановить аккаунт Трампа
Посла России в Мексике допросили по делу о контрабанде кокаина в Москву
Чубайс назвал условие для скорого краха целых стран
Новости партнеров
Прослушать новость

Самая высокооплачиваемая знаменитость накрасила сменившего пол отца на камеру

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Caitlyn Jenner / YouTube

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, нанесла макияж на лицо сменившего пол отца Кейтлин Дженнер и сняла процесс на камеру. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале последней.

Съемка видео происходила в студии на розовом фоне. На кадрах 71-летняя Кейтлин Дженнер сидит на стуле с распущенными волосами, пока ее красит 23-летняя дочь. В качестве макияжа были использованы средства из собственного косметического бренда Kylie Cosmetics. В начале видео героини заявили, что Кайли впервые делает мейкап своему отцу.

Кейтлин также рассказала о профессиональном макияже, который ей сделали визажисты во время первой фотосессии после смены пола для обложки журнала Vanity Fair в 2015 году. Автором упомянутой съемки выступила известный модный фотограф Энни Лейбовиц.

Кейтлин Дженнер (в прошлом — Брюс) завоевал популярность в восьмидесятых, поскольку в 1976 году получил титул олимпийского чемпиона в десятиборье, а еще большую известность приобрел в 2000-х после участия в шоу «Семейство Кардашьян». В 2013 году бывший спортсмен развелся с женой Крис Дженнер, а через два года объявил о смене пола.

В ноябре 2019 года отец сестер Дженнер появился в телешоу I'm Сeleb в бикини. Кейтлин Дженнер стала одной из первых участниц, которая помылась под самодельным тропическим душем. Для этого она надела черное бикини.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывшую самую молодую миллиардершу подняли на смех за разное лицо на видео и фото
Ставший матерью отец сестер Дженнер появился в телешоу в бикини
Ставший матерью отец самой молодой миллиардерши в мире перепутал дочерей
Ценности
Ценности00:04 4 января

«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»

Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
14:27Сегодня

Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных

21:31 4 февраля

Настоящее лицо популярной блогерши с кукольной внешностью разочаровало фанатов

19:27 4 февраля

Женщины избавились от второго подбородка без операций и поделились результатом

Ценности00:0129 ноября 2020
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»

Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
18:35 4 февраля

Джастин Тимберлейк ощутил неловкость за свой наряд из 2000-х

17:34 4 февраля

Девушка раскрыла секрет идеального маникюра в домашних условиях

16:35 4 февраля

Барак Обама назвал жену иконой стиля и растрогал пользователей сети

Ценности00:0226 ноября 2020
Кит Флинт

«Удовольствие от боли — порочно»

Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
15:37 4 февраля

Водитель Porsche врезался в стадо кабанов на скорости и поубивал их

14:50 4 февраля

Камалу Харрис раскритиковали за любовь к одежде ненавистного американцам бренда

13:25 4 февраля

Канье Уэст забрал из дома 500 пар обуви из-за обиды на жену

Россия
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
В России заявили о новом этапе развития избирательной системы
Безотходная столица
Как москвичи сортировали мусор в пандемию
Роспотребнадзор напомнил о всеобщем масочном режиме в России
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
Адвокаты Юлии Навальной прокомментировали новости о ее отлете в Германию
Все материалы
Мир
Байден захотел получить доступ к скрытым деталям разговоров Трампа и Путина
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
В США разрешили применять еще один коктейль из антител для лечения COVID-19
В США мужчина устроил смертельную стрельбу в клинике
МИД России предупредил о закрытии генконсульства США во Владивостоке
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Слабый президент, жесткая команда»
Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?
Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
Президента обвинили в попытке узурпации власти
Жительницы города Шуша в подвале во время воздушной тревоги«Дети не должны это видеть»
Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер
Все материалы
Экономика
«Газпром» успешно разместил облигации объемом один миллиард евро
Костин предостерег от возможного ухода розничных инвесторов в золото и биткойны
Чубайс назвал условие для скорого краха целых стран
В Германии ответили на упреки в «грязной сделке» с США по «Северному потоку-2»
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Все материалы
Силовые структуры
Ефремов рассказал об этапировании из колонии в Москву
«Откуда берут людей в органы — никого не интересует»
Убийство в отделе полиции потрясло Дагестан. Почему бойцы ОМОН расстреляли бывшего главу села?
Дочь ветерана рассказала о суде над Навальным
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Следователи начали проверку после сообщений о невыплатах ученым Новосибирска
«Флот оказался обезглавленным»
40 лет назад разбился самолет с командирами Тихоокеанского флота СССР. Как адмиралов погубил багаж?
Россиянин напал с ножом на судебного пристава
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
Алина Загитова «Это круче, чем Олимпиада!»
Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
Уральский Халк пошутил об опасности тренировок в Дагестане
«Этот парень опасен для чемпиона»
Русский Драго нокаутировал легенду UFC. Теперь он готов биться за титул
Нурмагомедов рассказал об отношениях с матерью
«Он назвал меня негром и ударил по голове»
Насмешки, угрозы и травля. Через какие испытания прошел первый чернокожий игрок в истории НХЛ
Девушка-боец UFC полностью обнажилась перед камерой
Чемпион над пропастью
Судьбоносный для «Ливерпуля» матч с «Сити» и битва МЮ с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации
Ищи-свищи
Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса
«Я хочу умереть на своих условиях»
История американки, которая перепробовала все способы лечения и решилась на эвтаназию
Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»
Диана Буркот«Беднота в каждой квартире»
Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярное приложение заразило смартфоны миллионов пользователей
«Создавался совсем не для эротики»
 
Ведущую «Слабого звена» разочаровали пришедшие к ней на шоу комики
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Российский блогер выбежал на поле в США и развеселил зрителей
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Определен самый популярный способ мошенничества в интернете
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Видео из TikTok помогло девушке обнаружить смертельно опасную болезнь
Описаны способы избежать слез при нарезке лука
Муж и жена 70 лет прожили в браке и умерли от коронавируса с разницей в три дня
У британской королевы родился правнук
«Я думала: вот так закончится моя жизнь»
Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
Все материалы
Дизайн нового Honda HR-V раскрыли за считанные дни до премьеры
646 сил и 3,3 секунды до «сотни»: представлен первый серийный электроседан Audi
Новый Audi e-tron GT ждут в России, хотя рублевые цены на модель пока не объявлены
Kia назвала рублевую стоимость обновленного Stinger
Видео: как Bugatti начинала свой путь к Veyron и Chiron
Первые машины Этторе Бугатти и загадка пропавшего «Атлантика»
Глава Renault рассказал, какой будет новая «Нива»
13 маленьких и дешевых, но всё же классных кроссоверов со всего мира
Вседорожники, которые берут не проходимостью, а ценой и дизайном
Land Rover выпустит ограниченную серию экспедиционных Defender
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы