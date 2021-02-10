Самая высокооплачиваемая знаменитость накрасила сменившего пол отца на камеру

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, нанесла макияж на лицо сменившего пол отца Кейтлин Дженнер и сняла процесс на камеру. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале последней.

Съемка видео происходила в студии на розовом фоне. На кадрах 71-летняя Кейтлин Дженнер сидит на стуле с распущенными волосами, пока ее красит 23-летняя дочь. В качестве макияжа были использованы средства из собственного косметического бренда Kylie Cosmetics. В начале видео героини заявили, что Кайли впервые делает мейкап своему отцу.

Кейтлин также рассказала о профессиональном макияже, который ей сделали визажисты во время первой фотосессии после смены пола для обложки журнала Vanity Fair в 2015 году. Автором упомянутой съемки выступила известный модный фотограф Энни Лейбовиц.

Кейтлин Дженнер (в прошлом — Брюс) завоевал популярность в восьмидесятых, поскольку в 1976 году получил титул олимпийского чемпиона в десятиборье, а еще большую известность приобрел в 2000-х после участия в шоу «Семейство Кардашьян». В 2013 году бывший спортсмен развелся с женой Крис Дженнер, а через два года объявил о смене пола.

В ноябре 2019 года отец сестер Дженнер появился в телешоу I'm Сeleb в бикини. Кейтлин Дженнер стала одной из первых участниц, которая помылась под самодельным тропическим душем. Для этого она надела черное бикини.