Наряд Виктории Бони на Каннском фестивале вызвал споры в сети

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня показала наряд с Каннского кинофестиваля и вызвала споры в сети. Пост появился в ее Instagram-аккаунте в пятницу, 16 июля.

41-летняя телезвезда прошлась по красной ковровой дорожке в вечернем платье в пол люксового бренда La metamorphose черного цвета, украшенном объемными воланами из фатина и прозрачной вставкой на юбке. Знаменитость дополнила свой образ ювелирными изделиями бренда Chopard, которые изготовлены из разных драгоценных металлов.

На размещенных кадрах видно, что волосы Бони распущены, а на лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному). Вдобавок бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» надела прозрачные босоножки на каблуках.

Публикация звезды набрала почти 90 тысяч лайков и вызвала споры среди ее подписчиков. Так, некоторые раскритиковали образ Бони. «Верхняя часть платья очень полнит», «Если честно — платье не очень», «Лишний вес видно. Неуверенность», «Поправились прилично», «Платье из 90-х, несовременное. Ни для фигуры, ни для красоты, ничего не подчеркивает», «Что вы там забыли?» — высказывались пользователи сети.

В то же время поклонники восхитились внешним видом телеведущей. «Шикарная», «У меня нет слов!», «Платье прекрасное», «Изумительные украшения», «Какая вы красавица», «Вика — лучшая, как и всегда», «Самая красивая гостья фестиваля», — писали они.

Ранее в июле российская актриса пришла на Каннский фестиваль в пиджаке за 500 рублей. Ян Гэ предстала перед фотографами в оверсайз-пиджаке черного цвета, надетом на голое тело, и босоножках на каблуке и платформе в тон. Девушка отметила, что купила пиджак в магазине подержанных вещей в Берлине за шесть евро (526 рублей).