Наряд 16-летней дочери Джулии Робертс в Каннах вызвал споры в сети

Дочь американской актрисы Джулии Робертс впервые появилась на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры в сети своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

16-летняя Хэйзел вышла в свет вместе с отцом — оператором Дэниелом Модером. Подросток дебютировала на мероприятии в длинном светло-желтом платье свободного кроя с кружевной отделкой и черных кожаных туфлях на объемной подошве. Волосы Хейзел собраны в хвост, а на лице отсутствует макияж.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. «Она кажется милой, но дайте ей нормальную одежду», «Она могла бы хотя бы погладить платье и причесать волосы. Похоже, что она подняла наряд с пола прямо перед выходом», «Такие старомодные платье и туфли», «Бедная девочка надела мешок», — недоумевали они.

Другие принялись хвалить образ Хэйзел. «Приятно видеть, что 16-летний подросток одет и ведет себя в соответствии со своим возрастом!», «Какая красивая девушка!», «Она замечательно одета для своих 16 лет. Выглядит отлично», «Нос и лоб Хэйзел прямо как у ее матери. Приятно видеть, что она не одета в стиле голливудской It Girl. Девочка выглядит приземленной и милой», — комментировали юзеры.

Ранее в июле итальянская актриса Моника Беллуччи с 16-летней дочерью попали на обложку модного журнала Vogue в платьях с декольте. На фото 56-летняя актриса позирует с юной Девой Кассель, обе в черных атласных платьях бренда Dolce & Gabbana и колготках такого же цвета.