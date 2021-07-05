Моника Беллуччи с 16-летней дочерью попали на обложку Vogue в платьях с декольте

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи вместе с 16-летней дочерью снялись в одинаковых нарядах для обложки модного журнала Vogue. Соответствующий кадр появился на странице знаменитости в Instagram.

На обложке 56-летняя актриса позирует с юной Девой Кассель, обе в черных атласных платьях бренда Dolce & Gabbana и колготках такого же цвета. Волосы Моники Беллуччи убраны назад, а у Девы Кассель заплетены в длинную косу. Публикация набрала больше 64 тысяч лайков.

Автором съемки выступил известный итальянский фотограф Паоло Роверси (Paolo Roversi), который неоднократно работал с известными моделями, такими как Наталья Водянова и Кейт Мосс, актрисами Эммой Уотсон, Кристен Стюарт и другими.

Поклонники знаменитостей выразили свое восхищение в комментариях под постом. «Боже, это невероятно красиво», «Королевы», «Дочь вся в маму», «Потрясающие мама и дочка», «У меня нет слов! Вы обе очаровательны», — писали они.

В июне Моника Беллуччи снялась в прозрачном платье в бассейне для модного журнала F Magazine. На одном фото она запечатлена с распущенными волосами в черном платье с декольте бренда Dolce & Gabbana. Автором съемки стал итальянский фотограф Тиемо Сандер (Thiemo Sander).