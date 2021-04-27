16-летняя дочь Моники Белуччи снялась в рубашке на голое тело и удивила фанатов

Дочь супермодели Моники Белуччи и актера Венсана Касселя поделилась фото в откровенном наряде и удивила поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На снимке 16-летняя Дева Кассель на бежевом фоне в черных джинсах с высокой талией и расстегнутой рубашке на голое тело. Волосы модели распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж. «Привет», — подписала она пост, который набрал 46 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Дева, ты красотка! Нам нужно больше твоих фото», «Ты очаровательна», «Сногсшибательна», «Очень горячо», «Совершенство», «Вся в маму», — восхищались они.

В октябре прошлого года Дева Кассель впервые попала на обложку модного журнала Elle. На фото модель позирует в наряде итальянского дома моды Dolce & Gabbana. На ней — шелковая рубашка в черно-белый горох с галстуком и черный корсет. Ее также запечатлели в темном платье с декольте и разрезом.