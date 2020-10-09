16-летняя дочь Моники Белуччи впервые попала на обложку модного журнала

Дочь супермодели Моники Белуччи и актера Венсана Касселя впервые попала на обложку французской версии модного журнала Elle. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном снимке 16-летняя Дева Кассель позирует в наряде итальянского дома моды Dolce & Gabbana. На ней — шелковая рубашка в черно-белый горох с галстуком и черный корсет. Кроме того, в сети появился еще один кадр с фотосессии, на котором знаменитость запечатлели в темном платье с декольте и вырезом на ноге.

Фото опубликовано @devacassel_

Автором съемки выступил модный фотограф Джонас Бреснан (Jonas Bresnan), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, Vanity Fair, Tatler и другими.

Подписчики Instagram-аккаунта журнала оценили внешний вид девушки в комментариях. «Она прекрасна. Перестаньте сравнивать ее с матерью, они обе сногсшибательны», «Невероятная!», «Вот это харизма и красота!», «У этого ребенка такая же потрясающая внешность, как и у ее мамы», — высказывались они.

В августе дочь Моники Белуччи впервые снялась в купальнике для люксового бренда Dolce & Gabbana. Папарацци запечатлели Деву Кассель на итальянском озере Комо на красной яхте. Она была одета в бикини с плавками асимметричного кроя и цветочным принтом.