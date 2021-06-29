Моника Беллуччи снялась в прозрачном платье в бассейне для модного журнала

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для итальянского журнала F Magazine. Один из снимков серии был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 56-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в черном корсетном платье с декольте бренда Dolce & Gabbana. На другом фото Белуччи позирует в бассейне: она лежит на поверхности воды в длинном бежевом платье из прозрачной ткани. На третьем снимке актрису запечатлели возле того же бассейна в черном мини-платье.

Отмечается, что автором съемки стал итальянский фотограф Тиемо Сандер (Thiemo Sander).

Фанаты принялись хвалить внешность звезды в комментариях под постом, который набрал больше 155 тысяч лайков. «Восхитительная», «Неподвластная времени красота», «Ты сексуальная даже в свои 50 с лишним лет», «Все еще самая горячая», «Чарующая Моника», — писали они.

В июле Моника Беллуччи удивила россиян своим состарившимся лицом. Пользователи соцсетей посчитали, что у знаменитости появилось слишком много морщин. «Для 55 лет очень плохо выглядит. Очень дряблая кожа», — высказались они в комментариях фан-аккаунта актрисы.