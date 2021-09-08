Лиса украла камеру у туристов на Камчатке

На Камчатке лиса украла у туристов стоящую на земле видеокамеру. Видео появилось в Telegram-канале Baza.

На опубликованных кадрах заметно, как дикое животное подходит к технике, обнюхивает ее, после чего убегает. Запись ведется несколько секунд, затем обрывается.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

В июле в Кроноцком заповеднике на Камчатке госинспекторы заметили лисью коммуну — семью из четверых взрослых особей и семи их детенышей. По словам госинспектора заповедника Алексея Маслова, сначала он нашел пятерых лисят, которые «совсем не боялись камеры» и охотно фотографировались. Позже вышли и остальные звери.