В Смоленске появился памятник с котом-кукловодом

В Смоленске в центре города появился арт-объект с котом-кукловодом. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Скульптура сделана из проволоки, она установлена возле театра кукол. Ее автор — Александр Ларюцкий.

По задумке создателя, кот держит в лапе маленькую куклу Петрушки и встречает детей, которые посещают представления театра. Сотрудники учреждения культуры провели торжественное открытие памятника и объявили о начале сезона.

Ранее сообщалось, что пенсионеры из города Кашин в Тверской области Юрий и Валентина Карелины создали возле дома арт-объект из пластиковых бутылок и крышечек. Самой первой Карелины создали теплицу, она состоит из 1640 полуторалитровых бутылок разного цвета. Долго она не простояла из-за деревянной основы, которая с годами прогнила. Позднее супруги создали беседку, бассейны панно и многое другое. Карелины не выбрасывают пластик. Раньше они забирали бутылки у соседей, но сократили свои контакты из-за пандемии коронавируса.