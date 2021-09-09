Художники превратили в арт-объекты фасады домов в российском городе

Участники фестиваля уличного искусства и граффити превратили в арт-объекты фасады домов в Петропавловске-Камчатском. Кадры с места событий, запечатлевшие работы художников, опубликованы в Telegram-канале RTVi.

На видео попали украсившие пятиэтажки изображения животных, коренных жителей Севера, а также портрет мореплавателя Витуса Беринга.

В городской администрации уточнили, что после фестиваля новыми красками заиграют 15 фасадов домов. При подготовке эскизов участники мероприятия вдохновлялись историей Камчатского края, природными и этническими мотивами, а также вспоминали важные исторические даты. «Все дома и эскизы работ предварительно согласованы с жителями и управляющими компаниями», — заверили в пресс-службе, уточнив, что в фестивале в этом году принимают участие девять художников. К 8 сентября они завершили семь работ.

В будущем планируется провести голосование за лучшее граффити. Трое из набравших наибольшее число голосов художников получат призы — грант на развитие творчества в размере 100 тысяч рублей, краскопульт стоимостью 50 тысяч рублей, а также генератор стоимостью 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в центре Челябинска решили установить арт-объекты, созданные из столетних наличников. Уточнялось, что проектом занимаются организаторы Том Сойер Феста.