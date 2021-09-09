В Челябинске из столетних наличников сделают арт-объекты

В центре Челябинска решили установить арт-объекты, созданные из столетних наличников. Проектом занимаются организаторы Том Сойер Феста, сообщает «Первое Областное».

Они предложили сделать специальные остановки и домики-павильоны, чтобы украсить их старинными резными украшениями. У волонтеров есть около 14 наличников, которые сняли с дома на Нагорной улице два года назад. Недавно четыре наличника очистили от пыли и покрасили заново, и теперь их можно вернуть обратно в городскую среду.

«Арт-объекты установят на улице, с ними можно будет сфотографироваться. Хочется надеяться, что люди будут ценить и беречь их, так как это часть истории города. Хотя мы понимаем, что наверняка найдутся те, кто захочет испортить наличники, разрисовать. Поэтому я готова сама приходить к ним, проверять их, чистить и красить» — рассказала Альбина Чуракаева, участница проекта «Том Сойер Фест».

Идею создания павильонов и остановок с наличниками одобрил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. В управлении архитектуры волонтерам предложили несколько мест, где возможно установить подобные арт-объекты.

Когда именно произойдет их установка, пока неясно, так как для реализации проекта нужны деньги. Их планируется собирать краудфандингом.

