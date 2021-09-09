В Воронеже отреставрируют старинный «Дом жилой железной дороги»

В Воронеже отреставрируют объект культурного наследия регионального значения — старинный «Дом жилой железной дороги». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Уточняется, что до октября 2022 года запланирован ремонт фасада, инженерных систем теплоснабжения и электроснабжения. Работы будут проводиться в доме номер 15 на улице Богдана Хмельницкого, который был построен в 1910-х годах. Его возводили в качестве жилого здания для руководителей и инженерно-технического состава Отрожских вагоноремонтных мастерских. В настоящее время объект представляет из себя многоквартирный жилой дом.

Отмечается, что главный фасад является фасада является образцом эклектики начала XX века. Он сочетает в себе композиционные формы и приемы неоклассицизма, которые выполнены в технике кирпичного стиля. Здание попало под государственную охрану весной 1994 года.

