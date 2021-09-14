Пенсионеры из Тверской области создали арт-пространство из пластика

Пенсионеры из города Кашина в Тверской области Юрий и Валентина Карелины создали возле своего дома арт-объект из пластиковых бутылок и крышечек. Об этом пишет издание Tvernews.

«У нас здесь рядом очень плохая дорога, по ней иногда невозможно проехать. Мы начали эту дорогу мостить смятыми полуторалитровыми бутылками, потом покрывать песочком. Получилось все красиво. Потом мы в интернете увидели поделки из пластика, сами что-то придумали. И начали делать», — сказал Юрий.

Самой первой Карелины создали теплицу, она состоит из 1640 полуторалитровых бутылок разного цвета. Долго она не простояла из-за деревянной основы, которая с годами прогнила. Позднее супруги создали беседку, бассейны панно и многое другое.

Карелины не выбрасывают пластик. Раньше они забирали бутылки у соседей, но сократили свои контакты из-за пандемии коронавируса. Постепенно бутылок стало меньше, однако Юрий и Валентина занимаются еще и фигурной подрезкой деревьев, а также ландшафтным дизайном.