Супруги из Свердловской области получили знак отличия на 50-летие брака

Надежда и Сергей Усс получили государственный знак отличия под названием «Совет да любовь»

Супружескую пару поздравили с 50-летием годовщины свадьбы в Дня пенсионера в Свердловской области. Об этом сообщает портал «Серовский рабочий».

Жители города Серов Надежда и Сергей Усс получили государственный знак отличия под названием «Совет да любовь». Отмечается, что такую награду получают люди, которые состоят в браке более 50 лет. Всего таким образом в городе поздравили 17 супружеских пар.

Известно, что соответсвующий указ о награждении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 июля 2021 года. Всего в нынешнем году знаки отличия получили 2,2 тысячи семейных пар региона.

«Для каждого из нас семья является источником нравственной и духовной силы (...) Именно поэтому семейная политика находится в центре внимания государства и нашей области», — заявил глава области.

Ранее стало известно, что в Краснослободском районе Республики Мордовия появилась новая свадебная традиция, продиктованная молодежью. Так, пары проводят свадьбу в несколько дней, чтобы успеть пофотографироваться, пожить в отеле и отметить торжество с родственниками.