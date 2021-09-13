В Рязани установили самый крупный арт-объект на МЖД

На станции Рязань-1 установили самый крупный на Московской железной дороге арт-объект. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Конструкция представляет собой надпись с названием города и очертаниями кремля. Ее размер составляет 15 метров в длину и девять метров в ширину, а масса — 45 килограммов. Объект установили на откосе железной дороги. Известно, что для реализации идеи потребовалось провести подготовительные работы на площадке.

Отмечается, что арт-объект можно разглядеть как из окна поезда, так и из разных точек города. К весне 2022 года его планируют озеленить.

Ранее сообщалось, что В Рязани появится Музей кукол. По словам главы администрации города Елены Сорокиной, к ней обратился частный коллекционер с предложением посодействовать в предоставлении площадки для музея. «Считаю, из этого начинания может получиться замечательный культурный проект», — подчеркнула она.

