В Рязани появится Музей кукол

В Рязани благодаря инициативе местного жителя появится Музей кукол. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы администрации Рязани Елены Сорокиной, к ней обратился частный коллекционер с предложением посодействовать в предоставлении площадки для музея.

Отмечается, что подобная выставка уже проводилась в Центральной городской библиотеке имени Сергея Александровича Есенина и очень полюбилась горожанам. «Считаю, из этого начинания может получиться замечательный культурный проект», — подчеркнула Сорокина.

Глава города добавила, что действующий Рязанский театр кукол может создать вокруг начинания необходимый культурный контекст и привлечь к музею внимание не только местных жителей, но и туристов.

Ранее, 10 сентября, в Приморье открылся Дальневосточный музейно-выставочный центр авиации под открытым небом. В культурном учреждении собрана вся история отечественной авиации на Дальнем Востоке. Он появился по инициативе летчиков арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Анатолия Бортника и Михаила Сухача.