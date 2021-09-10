В Приморье открыли музей авиации под открытым небом

В Приморье появился Дальневосточный музейно-выставочный центр авиации под открытым небом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно материалу, музей начал свою работу в Арсеньеве в преддверии Дня города. Отмечается, что в культурном учреждении собрана вся история отечественной авиации на Дальнем Востоке. Торжественное открытие центра состоялось на 149-ю годовщину со дня рождения исследователя, ученого и писателя Владимира Арсеньева.

«Уверен, он станет местом притяжения арсеньевцев, гостей города, туристов», — подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Известно, что инициативу создания подобного комплекса выдвинули летчики арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Анатолий Бортник и Михаил Сухач в 2006 году, а в 2019 году организация получила субсидии из бюджета края.

Затем, в 2020 году, власти выделили деньги на обустройство выставочной площадки, мест для установки техники, а также реставрацию списанных самолетов Ил-14, Ан-8, Ту-134 и вертолета Ми-34.

В сентябре стало известно, что в Новосибирске, на территории бывшего военного городка номер 17, планируют открыть музей современного искусства. Сообщалось, что неиспользуемый земельный участок передал региону министр обороны России Сергей Шойгу.