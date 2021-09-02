Аналог Дворцовой площади предложили создать во Владивостоке

Аналог Дворцовой площади, связывающий между собой комплекс музеев и театров, предложили создать во Владивостоке. С инициативой на Восточном экономическом форуме выступил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает ТАСС в четверг, 2 сентября.

По словам Пиотровского, в создаваемом в городе центре «Эрмитаж-Владивосток» планируется проводить мероприятия, «присущие Эрмитажу». «Мы привозим бренд Эрмитажа, все особенности, которые есть в Эрмитаже в Петербурге, чтобы они жили здесь во Владивостоке», — отметил он.

Решение открыть во Владивостоке музей-спутник Эрмитажа было принято еще в 2013 году, а соответствующее соглашение было подписано в 2015-м. В августе 2016 года идею создания в городе филиала Эрмитажа поддержал президент России Владимир Путин.

В начале июля 2021 года в Екатеринбурге открылся культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Сообщалось, что за первые недели работы заведение собрало 12 тысяч посетителей.