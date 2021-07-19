Уральский «Эрмитаж» собрал 12 тысяч посетителей в первые недели работы

Центр «Эрмитаж-Урал» в первые недели работы посетили 12 тысяч человек

Открывшийся в начале июля культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» за первые недели работы собрал 12 тысяч посетителей. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 19 июля.

Гости, в частности, посетили летний лекторий о европейском искусстве различных эпох, представленном в залах постоянной экспозиции, а также на временной выставке «От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Государственного Эрмитажа».

Отмечается, что открытие центра «Эрмитаж-Урал» изначально было запланировано на ноябрь 2020 года, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса. Торжественное открытие учреждения состоялось 1 июля, посетителей центр начал принимать 3 июля. Филиал петербургского Эрмитажа объединил два здания — в одном разместился культурно-просветительский центр, в другом — фондохранилище.