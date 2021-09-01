Во Владивостоке пройдет торжественное открытие «сухого» фонтана, расположенного на площади Борцов за власть Советов. Об этом сообщает РИА VladNews.

Мероприятие состоится 2 сентября, оно начнется в 19:30. Вход бесплатный, он будет доступен всем желающим по QR-кодам о вакцинации от COVID-19.

Для гостей мероприятия выступят артисты Приморской сцены Мариинского театра и кавер-группы, а также «7Б». В конце организаторы устроят фейерверк.

«Сухой» фонтан оснащен системой для демонстрации лазерного и видео-контента на водном экране. Под музыку струи меняют траекторию и интенсивность, и образуют разные фигуры, арки, колоны.

Ранее сообщалось, что в Казани открылся «Союзмультпарк», созданный по мотивам российских анимационных картин. Посетители смогут получить базовые навыки в создании анимации в различных стилях и техниках, научиться основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания и операторской работы.