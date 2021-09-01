В Казани открылся тематический парк по мотивам российских мультфильмов

В Казани «Союзмультфильм» открыл первую часть тематического парка развлечений, созданного по мотивам российских анимационных картин. Об этом сообщает ТАСС.

Посетители «Союзмультпарка» смогут получить базовые навыки в создании анимации в различных стилях и техниках, научиться основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания и операторской работы.

«При помощи искусственного интеллекта и 3D-анимации дети напрямую взаимодействуют с героями классических и новых мультфильмов», — отметили в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова, который принял участие в церемонии открытия.

Согласно планам, вторая часть парка откроется в ноябре 2021 года. Она будет включать в себя 13 мультимедийных аттракционов и кафе, стилизованное под мультик «Простоквашино».

Ранее в августе на большом экране вышел первый адыгский художественный фильм. Показ прошел в Майкопе в честь Дня российского кино. Фильм «Сумерки надежд» снят по сценарию Нальбия Куека. Режиссером является Руслан Хачемизов, а также Касей Хачегогу.