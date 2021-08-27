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В Адыгее представят первый адыгский художественный фильм

Первый адыгский художественный фильм «Сумерки надежд» представят зрителям
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Кадр: фильм «Сумерки надежд»

В Музее Востока в Майкопе в пятницу, 27 августа, зрителям представят первый адыгский художественный фильм. Об этом сообщает «Адыгэ макъ».

Премьера пройдет в честь Дня российского кино. Фильм «Сумерки надежд» снят по сценарию Нальбия Куека. Режиссером является Руслан Хачемизов, а также Касей Хачегогу.

По сюжету события в фильме разворачиваются в XIX веке, «когда адыгский народ остро осознал необходимость объединения своих сил». Отмечается, что эта тема проводится через конфликт мудрого воспитателя молодых адыгов-дворян Джамбота и князя Едиджа, отстаивающего независимость удельных княжеств.

Над фильмом работали писатели и ученые из Адыгеи и Санкт-Петербурга.

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