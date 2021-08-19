Marvel выпустила финальный трейлер фильма «Вечные». Видеоролик появился на YouTube-канале студии.
Кинокартина рассказывает о расе суперлюдей, которые тайно живут на Земле и защищают человечество от гуманоидов Девиантов.
Главные роли сыграли Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден. Режиссером кинокартины стала обладательница «Оскара» Хлоя Чжао.
Мировая премьера запланирована 5 ноября 2021 года. В России выход фильма ожидается 4 ноября.
Ранее британский сценарист Расселл Ти Дейвис, известный по работам «Доктор Кто» и «Близкие друзья», осудил компанию Disney и киностудию Marvel за использование темы ЛГБТ в сериале «Локи».