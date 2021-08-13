Сценарист «Доктора Кто» осудил Marvel за бисексуального персонажа

Британский сценарист Расселл Ти Дейвис, известный по работам «Доктор Кто» и «Близкие друзья», осудил компанию Disney и киностудию Marvel за использование темы ЛГБТ в сериале «Локи». Об этом сообщает Uproxx.

Кинематографист, являющийся открытым геем, признался, что появление бисексуального персонажа в супергеройском шоу вызывает у него беспокойство. «Локи один раз упоминает, что он бисексуал, и все говорят: "Боже мой, это пансексуальное шоу". Это всего лишь одно слово. Он произнес слово "принц", и мы якобы должны сказать: "Спасибо, Disney! Разве вы не изумительны?" Это нелепый, малодушный, слабый жест, касающийся историй, которые следует рассказывать», — заявил Расселл Ти Дейвис.

В июне режиссер «Локи» Кейт Херрон подтвердила слухи об ориентации главного героя сериала. Она выложила кадры из новой серии проекта, на которых Локи общается со своей альтернативной версией — Сильвией. Она спрашивает его, испытывает ли он интерес к какому-нибудь принцу или принцессе. «Ко всем понемногу. Думаю, что у тебя тоже так», — отвечает персонаж. Херрон подчеркнула, что для нее было важно продемонстрировать бисексуальность Локи, добавив, что и сама причисляет себя к ЛГБТ-сообществу.