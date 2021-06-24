В Marvel подтвердили слухи о бисексуальности персонажа Локи

В студии Marvel подтвердили слухи о бисексуальности персонажа Локи из одноименного сериала. Режиссер шоу Кейт Херрон сообщила в своем Twitter-аккаунте об ориентации героя.

Она выложила кадры из новой серии проекта, на которых Локи общается со своей альтернативной версией — Сильвией. Она спрашивает его, испытывает ли он интерес к какому-нибудь принцу или принцессе. «Ко всем понемногу. Думаю, что у тебя тоже так», — отвечает персонаж.

Херрон отметила, что для нее было важно продемонстрировать ориентацию Локи. «Это часть того, кто он есть, и того, кем являюсь я. Я знаю, что это маленький шаг, но я счастлива, что теперь это канон», — написала она.

Ранее в июне стало известно, что Локи Лафейсон оказался гендерфлюидом — это означает, что его гендерная идентичность непостоянна. В тизере сериала показали досье на персонажа. В нем можно увидеть, что в графе «пол» написано «флюидный». Это может указывать не на гендерную идентичность героя, а на то, что, согласно мифологии, бог озорства и обмана способен трансформироваться не только в женщину или мужчину, но и в животное. Несмотря на это, фанаты Marvel считают, что создатели шоу все же подразумевали, что Локи определяет себя как гендерфлюида.