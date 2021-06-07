Герой фильмов Marvel Локи оказался гендерфлюидом

Герой фильмов киностудии Marvel Локи Лафейсон оказался гендерфлюидом — это означает, что его гендерная идентичность непостоянна. Об этом стало известно благодаря тизеру сериала «Локи», опубликованному в Twitter.

В ролике показывают досье на персонажа. В нем можно увидеть, что в графе «пол» написано «флюидный».

Как сообщает The Indian Express, это может указывать не на гендерную идентичность героя, а на то, что, согласно мифологии, бог озорства и обмана способен трансформироваться не только в женщину или мужчину, но и в животное. Несмотря на это, фанаты Marvel считают, что создатели шоу все же подразумевали, что Локи определяет себя как гендерфлюида.

Ранее поклонники студии Marvel раскритиковали логотип грядущего сериала «Локи» о коварном брате Тора. Они принялись высмеивать его в Twitter, предлагая свои альтернативы. Логотип показался поклонникам некачественным и неподходящим по стилистике заглавному персонажу. Некоторые интернет-пользователи воспользовались графическими редакторами и нарисовали свое видение главного символа сериала.