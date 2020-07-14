В Marvel порассуждали о новом главном суперзлодее

В официальном Twitter-аккаунте киностудии Marvel появилось видео, на котором ведущие обсуждают вероятных кандидатов на звание главного суперзлодея киновселенной, который заменит побежденного и погибшего Таноса.

По предположениям ведущих, место нового главного злодея может занять кто-то из представителей инопланетных рас, в частности, Скруллы и Крии, которые при этом враждуют друг с другом. Из последних вероятным кандидатом назван Ронан Обвинитель. Примечательно, что расы сюжетно пересекаются с комиксами о Фантастической четверке, которую Marvel уже давно хочет перезапустить.

В свою очередь, поклонники киновселенной предложили свои варианты, среди которых фигурируют Доктор Дум, Галактус и Канг Завоеватель.

Ранее был представлен рейтинг лучших злодеев киновселенной Marvel. Его возглавил Эрик Киллмонгер, появившийся в блокбастере 2018 года «Черная пантера». На втором месте оказался Локи, которого можно было увидеть в нескольких фильмах о Торе, а также во франшизе «Мстители». Замкнул тройку Эдриан Тумс из ленты «Человек-паук: Возвращение домой», роль которого досталась Майклу Китону.

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