Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel. Об этом сообщает портал Screen Rant со ссылкой на исследование, проведенное ресурсом Film Franchise Showdown.

Было проанализировано 23 фильма студии: их отсортировали по окупаемости и отзывам кинокритиков. Учитывались бюджеты на производство, кассовые сборы, оценки на IMDb и на других подобных сервисах, номинации и награды на фестивалях.

Персонаж Соколиный Глаз, появившийся в шести блокбастерах и сыгранный актером Джереми Реннером, оказался самым ценным. В случае с ним показатель рентабельности инвестиций составил 5,3 за один фильм. На втором месте разместился Звездный Лорд, а на третьем — Черная Вдова. Кроме того, в первую пятерку вошли Капитан Америка и Железный человек.

В 2019 году издание The Independent составило рейтинг персонажей франшизы «Мстители». Худшим признали Воителя. По мнению журналистов, этот герой напоминает Железного человека, лишенного юмора и предыстории. Исполнявший его в «Железном человеке» Терренс Ховард покинул проект, после чего на эту роль взяли Дона Чидла.

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